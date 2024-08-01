Olimpiyatlarda Zafer Busenaz Sürmeneli'nin
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk milli sporcularının başarıları devam ediyor.
Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kilo son 16 turunda Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek final mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.
Kaynak: AA
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