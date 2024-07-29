Olimpiyatlarda Dramatik Veda; Milli Sporcu Gözyaşlarını Tutamadı
Türkiye'yi eskrim dalında olimpiyatlarda ilk kez temsil eden sporcumuz Nisanur Erbil, son 16 turunda elendi. Mücadelenin ardından TRT Spor'a konuşan milli sporcu, gözyaşlarını tutamadı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turunda elendi.
Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, son 16 turunda Fransız rakibi Sara Balzer ile karşı karşıya geldi.
Erbil, 1 numaralı seribaşı ve son olimpiyat ikincisi olan Balzer'e 15-5 mağlup olarak oyunlara veda etti.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Mücadeleyi kaybettikten sonra röportaj veren milli sporcu, duygularına hakim olamadı. Rakibi karşısında elinden geleni ardına koymadığını belirterek, bu yollardan gülerek de çıkacağının sözünü verdi.
🗣️ "Söz veriyorum bu yollardan gülerek de çıkacağız."— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 29, 2024
🤺 Kadınlar kılıçta ülkemizi olimpiyat tarihinde temsil eden ilk sporcumuz olan 🇹🇷Nisanur Erbil ile duygu yoğunluğu çok yüksek bir röportaj gerçekleştirdik. 🥹 pic.twitter.com/QhJFLKECmx