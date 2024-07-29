Olimpiyatlarda Dramatik Veda; Milli Sporcu Gözyaşlarını Tutamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turunda elendi.

Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, son 16 turunda Fransız rakibi Sara Balzer ile karşı karşıya geldi.

Erbil, 1 numaralı seribaşı ve son olimpiyat ikincisi olan Balzer'e 15-5 mağlup olarak oyunlara veda etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mücadeleyi kaybettikten sonra röportaj veren milli sporcu, duygularına hakim olamadı. Rakibi karşısında elinden geleni ardına koymadığını belirterek, bu yollardan gülerek de çıkacağının sözünü verdi.