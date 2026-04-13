Olaylı Maç Mahkemeye Taşındı: Rakibinin Elmacık Kemiğini Kıran Futbolcu Tutuklandı
Mardin'de amatör maçtaki kavga mahkemeye taşındı. Attığı tekmeyle rakibinin elmacık kemiğini kıran Sedat K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Mardin Süper Amatör Lig'de oynanan Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor müsabakasında penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu Yusuf Çiftçi'nin elmacık kemiğini kıran Sedat K. gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen futbolcu Sedat K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, karşılaşmaya ilişkin hakem ve gözlemci raporlarının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından incelenmeye alındığı ve disiplin sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: