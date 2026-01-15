Olaylı Derbi İçin Karar! Oosterwolde ve Mert Hakan Dahil 5 Kişiye Hapis Cezası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'de, 19 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Yandaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Ali Çelikkıran ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada beyanı sorulan müşteki Çelikkıran şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

'SUÇSUZU, BERAATİMİ İSTİYORUM'

Söz verilen Yandaş, müştekinin kulüp doktorlarına ve bayraklarına dokunduğu için söz konusu olayın meydana geldiğini öne sürerek, "Kendileri için bayrak değerli olmayabilir bizler için hem Türk bayrağı hem Fenerbahçe bayrağı onur ve şereftir sıradanlaştırılamaz. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yandaş'ın avukatları müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti. Son sözü sorulan Yandaş, "Söyleyecek bir şeyim yoktu." beyanında bulundu.

5 SANIĞA HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, 5 sanığı "haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, 19 Mayıs 2024'te RAMS Park Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında olay çıktığı anlatılmıştı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile Metin Öztürk ve Erden Timur'un avukatları aracılığıyla savcılığa yaptıkları müracaat üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen iddianamede, sahada görevli polis memurlarının yaka kamera kayıtlarının Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden istendiği, gelen görüntülerin incelendiği ve kayıtların sessiz olduğu belirtilmişti.

İddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve soruşturma dosyasına sunduğu sağlık raporunda "servikal vertebra (boyun kırığı)" olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilmişti.

Çelikkıran'ın doktor raporlarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği ve sağlık durumuna ilişkin rapor aldırıldığı belirtilen iddianamede, rapora göre Çelikkıran'da tespit edilen C5 vertebra spinöz proçes kırığın, yaşamını tehlikeye sokmayan ancak basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, yaşam fonksiyonlarına orta derecede etkisi olduğunun bildirildiği aktarılmıştı.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darbettikleri ifade edilmişti.

Hulusi Belgü'nün arbede sonrasında Çelikkıran'ın arkasından gelerek saçını çektiği ve sırt kısmına vurduğuna dikkat çekilen iddianamede, şüphelilerin iştirak halinde müştekiye karşı suç işledikleri vurgulanmıştı.

İddianamede 5 sanığın, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istenmişti.

