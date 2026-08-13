Okan Buruk’un Cenazedeki Açıklaması Tartışma Yarattı: 'Niyetleri Kötü'

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 88 yaşında yaşamını yitiren annesi Feriha Avcı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Spor dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Avcı ailesine taziyelerini iletti. Buruk, cenaze çıkışında yaptığı açıklamada hakem kararlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

'NİYETLERİ KÖTÜ'

Hazırlık maçlarındaki hakem kararlarını eleştiren Okan Buruk, “Hazırlık maçında kırmızı kart veriyorlar, niyetleri kötü” dedi.

Kaynak: AA