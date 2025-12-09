Okan Buruk'tan Monaco Maçı Öncesi Olay Açıklama! 'Tamamen Çaresizim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın deplasmanda Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco ile yapacakları maç öncesinde, futbolcu Yunus Akgün ile yarın II. Louis Stadı'nda 23.00'te başlayacak müsabakanın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım için de çok önemli bir karşılaşma olacağından bahseden Buruk, "Bundan sonraki hedefleri belirleyecek çok önemli bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de ligde ve Avrupa'da değişken performanslarını görüyoruz. Çok iyi bir kadroya sahipler. Son iç saha maçında PSG'ye karşı aldıkları galibiyet çok önemliydi. Biz de buraya kazanmak için geldik. Eksiklerimiz var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Üst üste sert maçlar oynuyoruz. Aşağı yukarı da aynı futbolcular forma giyiyor. Çok fazla seçeneğimizin kalmadığı durumdayız. Buna rağmen her şey iyi gidiyor. Süper Lig'de lideriz. Bu maç da Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi net bir şekilde belirleyecek. Oyuncularıma çok güveniyorum." diye konuştu.

TARİHİ HATIRLATMA

Buruk, II. Louis Stadı'nda Galatasaray formasıyla Real Madrid'i yenerek UEFA Süper Kupa'yı kazandığının hatırlatılması üzerine, "Bu stat, Galatasaray tarihi için çok önemli. 2000'de Süper Kupa maçını burada oynadık, kupayı kazandık. Bu, Türk halkının hatıralarında çok önemli bir başarı. Burada önemli bir gece yaşadık. İnşallah yarın akşam çok önemli bir gece daha yazarız. Bunun için en iyi şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Sakat ve cezalı oyuncularının fazlalığını dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Şampiyonlar Ligi'nde alınan her puan çok önemli. Ancak yarın kazanmaktan başka düşüncemiz olmayacak." dedi.

İKİ OYUNCUNUN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR

Okan Buruk, savunmada Ismail Jakobs ve Wilfried Singo'nun eksikliğini fazlaca hissettiklerini söyledi.

Fransız basınının eski Monacolu futbolcularla ilgili sorusu üzerine Buruk, "İkisinin de yokluğunu çok hissettik. Bizim için çok kritik oyunculardı. Singo hem stoper hem sağ bekte kullandığımız oyuncuydu. Jakobs konusunda ise Eren Elmalı'nın aldığı cezadan dolayı sol bekte alternatifimiz yoktu. Jakobs yarın kadroda olacak. Son durumuna maçtan önce bakacağız. Onların eksikliklerini önemli bir şekilde hissettik." değerlendirmesinde bulundu.

'SAVUNMA HATTINDA TAMAMEN ÇARESİZİM'

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sakat ve cezalı oyunculardan dolayı savunma hattında çaresiz olduğunu söyledi.

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını vurgulayan Buruk, "Çok iyi oyunculara sahip olduğumuzu her zaman söylüyorum. Ancak son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oldu. Bugünkü kadroda savunma hattında tamamen çaresizim. Çok zorlandığım bir dönemdeyim. Galatasaray'daki en zorlandığım günleri yaşıyorum. Bazı mevkilerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Bu da ikinci yarılardaki performansı etkiliyor. Bugün Ismail Jakobs'u denedik ama yüzde 100 hazır olmadığını da biliyoruz. Birçok oyuncu için sakatlığın tekrarlama riskini göze alıyoruz. Oyuncularımız için insanlar, 'Yine sakatlandı' diyor ama oyuncuları benim korumam gerekiyor. Bazen oynatmak zorunda kalıyoruz. Buna mecbur kaldığımız bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Buruk, orta sahada hangi profilde oyuncu tercih edeceğinin sorulması üzerine, "Şu an elimizde orta saha özellikli oyuncumuz yok. Çok fazla seçeneğimiz bulunmuyor." dedi.

Kaynak: AA