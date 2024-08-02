Okan Buruk'tan İki Yıldızla Özel Toplantı: Karşısına Alıp Uyardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa maçında Beşiktaş ile mücadele öncesi takımıyla son görüşmelerini yapıyor. Buruk'un, rakibin geçiş hücumlarına özellikle çalıştığı ve geçişlerdeki top kayıplarına karşı oyuncularını uyardığı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre deneyimli teknik adam, bu konuda Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha ile özel olarak görüştü.

Buruk'un iki futbolcuya da iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve bu sezon onlardan beklentinin yüksek olduğunu söylediği aktarıldı.

'KAYIPLARA DİKKAT EDİN'

Okan Buruk, Ziyech ve Zaha'yı top kayıpları konusunda özel olarak uyardı.

Tecrübeli çalıştırıcının iki futbolcuya, "Top kayıplarına dikkat etmeliyiz. Beşikta geçiş hücumlarını kovalayacaktır" dediği öğrenildi.