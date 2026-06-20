Okan Buruk'tan Icardi İçin Ayrılık Sinyali

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin yaptığı açıklama, ayrılık ihtimalini güçlendirdi. 343 Digital Youtube kanalına katılan Buruk, Icardi'nin az süre almaktan şikayetçi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mauro'yla ilgili görüşümüzü teklif yaparak belli ettik. Başkanımız ona bir teklif yaptı. Menajeriyle birebir başkanımız görüşüyor. Kulüp olarak bir teklif yaptık, oradaki düşüncemizi aslında belli ettik. Onlar da düşünüyorlar. Bizim için çok önemli, benim için de çok önemli. Bu sene sakatlıktan sonra Eylül ayında oynayabilecek duruma geldi. Geçmiş senelere göre aynı şeyi bulması kolay değil. Bir de geçmiş senelerde oynadıkça form tutuyordu, Mauro şu tarz bir oyuncu değil; hafta içi tüm antrenmanları yapsın, bütün şeyi çalışsın tipinden çok, maç oynayan, oynadıkça forma giren bir oyuncu. O da o tür bir oyuncu. Sakatlık sonrası tek forvetli sistemi kullandık. Osimhen'in oynadığı senaryoda Mauro'nun yedek kalması, daha az süre alması onu psikolojik olarak zorluyor, beni de psikolojik anlamda zorluyor. Ben de ona karşı inanılmaz bir sevgim var, bu zamana kadar Galatasaray'a yaptıkları, hepimiz onu çok seviyoruz, çok önemli, bana da teknik direktör olarak çok güç kattı. Bunları hiçbir zaman unutamayız.

O eski formunu oynayarak bulması gerekiyor, oynama süresi de onun için bir türlü ortaya gelmedi. Bu yarışın içerisinde de tabii ki şampiyon olmak zorundasınız, Avrupa'da başarılı olmak zorundasınız, bir tek teknik adam olarak benim ilk düşüncem Galatasaray'ın başarısı, Galatasaray'ın kazanması. Burada benim de önemim yok, x birinin de önemi yok. En önemli şey Galatasaray. Galatasaray kazanacak ki hepimiz mutlu olacak. Orda çok duygusal yaklaşamıyorsunuz bazı şeylere. Mauro'nun da oynamadığı yerde çok mutsuz olduğunu görüyorum. Biliyorum. Onu hissediyorum. Bizde de Osimhen ve Mauro şeyinde daha çok maç oynayan Osimhen oldu. Bakalım hayırlısı diyelim. O ne düşünecek, başkanımızın kararı, bizlerin kararı ne olacak... Biz kulüp olarak o şeyimizi ortaya koyduk. Teknik adam ve kulüp kararı olarak."

Kaynak: Haber Merkezi