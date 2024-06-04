Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüpten ayrılma kararı aldığını açıklayan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'a veda mesajı yayımladı.

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Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüpten ayrılma kararı alan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a veda mesajı yayımladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk da sosyal medya hesabından veda etti. Buruk, şampiyonluk kupalarıyla çekilmiş fotoğrafı paylaşarak, "İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda mesajı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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