Okan Buruk'tan dikkat çeken Mourinho yanıtı: Dursun Özbek araya girdi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüple yeni bir sözleşme imzaladı.

Başkan Dursun Özbek, Buruk'un boş mukaveleye imza attığını ifade etti.

Okan Buruk, düzenlenen imza töreninde Jose Mourinho sorusu için dikkat çeken bir cevap verdi.

OKAN BURUK'TAN MOURINHO SORUSUNA CEVAP

Okan Buruk'a, "2 sene üst üste gelen şampiyonluk. Ezeli rakibiniz Fenerbahçe'de bir transfer gerçekleştirdi. Jose Mourinho ligimize katıldı. Bu transferin gerçekleşmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu. Bunun üzerine Buruk ise, "Ben yoktum görüşmelerde. Payım olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK ARAYA GİRDİ

Okan Buruk'un cevabı sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Bence var" diyerek araya girdi.