Okan Buruk'tan dikkat çeken Mourinho yanıtı: Dursun Özbek araya girdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, imza töreninde kendisine yöneltilen Mourinho sorusuna dikkat çeken bir cevap verirken, başkan Dursun Özbek cevanın ardından araya girdi.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüple yeni bir sözleşme imzaladı.
Başkan Dursun Özbek, Buruk'un boş mukaveleye imza attığını ifade etti.
Okan Buruk, düzenlenen imza töreninde Jose Mourinho sorusu için dikkat çeken bir cevap verdi.
OKAN BURUK'TAN MOURINHO SORUSUNA CEVAP
Okan Buruk'a, "2 sene üst üste gelen şampiyonluk. Ezeli rakibiniz Fenerbahçe'de bir transfer gerçekleştirdi. Jose Mourinho ligimize katıldı. Bu transferin gerçekleşmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu. Bunun üzerine Buruk ise, "Ben yoktum görüşmelerde. Payım olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
DURSUN ÖZBEK ARAYA GİRDİ
Okan Buruk'un cevabı sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Bence var" diyerek araya girdi.