Okan Buruk’tan Çarpıcı Frankfurt Maçı Yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, oyunun genel gidişatını, diziliş değişikliklerini ve oyuncularının durumunu değerlendirirken, Frankfurt yenilgisiyle bu maç arasındaki farkı da çarpıcı bir şekilde vurguladı.

'ÇOK İYİ BAŞLAMADIK'

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, sözlerine şöyle devam etti: "Maça çok iyi başlamadık. Özellikle ilk bölümlerde rakip önde baskıyı denedi, biz de zaman zaman bu baskıya çözüm bulmakta zorlandık. Daha çok topa sahip olabilirdik ama pozisyonları değerlendirerek öne geçtik. Attığımız goller baskıyı kırmamızda etkili oldu” ifadelerini kullandı. Soyunma odasında yaptığı müdahalelere dikkat çeken Buruk, “İkinci yarıya devre arasında daha net bir şekilde hazırlandık. 3-0’dan sonra yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle birlikte dizilişimizi de değiştirdik. 3-4-1-2’ye yakın bir düzenle sahaya çıktık. Bu sayede hem elimizdeki oyuncuları farklı roller içinde görmek istedik hem de yeni varyasyonları deneme şansı bulduk. Defansif anlamda ciddi bir sıkıntı yaşamadık ama rakibe şut şansı verdik."

Yunus Akgün, attığı ilk golle takımını rahatlattı.

FRANKFURT KARŞILAŞTIRMASI

Geçtiğimiz hafta Avrupa’da yaşanan 5-1'lik ağır mağlubiyete de değinen Buruk, “Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda aldığımız beklenmedik Frankfurt mağlubiyetinin ardından toparlanmak kolay değil. Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Orada çok kötüydük, bugün ise iyi oynamasak bile devreye 2-0 önde girdik. Bu da oyuncularımın maça verdiği reaksiyonu gösteriyor” diye konuştu.

YUNUS AKGÜN'Ü ÖVDÜ

Yunus Akgün’ün performansını öven Buruk, “Yunus’un 10 numara oynayabileceğini biliyorduk, bugün bunu sahaya yansıttı ve önemli bir katkı verdi. Ancak hem Yunus hem de Jakobs ağrı hissetti, bu yüzden onları oyundan aldık" dedi.