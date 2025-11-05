Okan Buruk’tan Ajax Yorumu: 'Zaaflarını Biliyoruz, Planımız Hazır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, yarın saat 23.00'te Ajax’a konuk olacak. Maç öncesi basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem rakibi değerlendirdi hem de takımın hedeflerini anlattı.

'BU MAÇIN ÇOK BÜYÜK ÖNEMİ VAR'

Buruk, Ajax’ın ligdeki durumuna aldanmadıklarını belirterek şunları söyledi: "Rakibimizin Şampiyonlar Ligi sıralamasındaki yeri bizi ilgilendirmiyor. Ajax’ın bizi yenmek isteyeceğini, bu maçı bir çıkış maçı olarak gördüklerini biliyoruz. Buna göre hazırlandık. En iyi oyunlarını bize karşı oynamaya çalışacaklar. Biz de Şampiyonlar Ligi motivasyonumuzla buradayız. Son iki maçta 6 puan aldık. Burada kazanacağımız bir galibiyet bizi çok farklı bir yere götürür. Hem benim hem oyuncularımın hayaller kurabilmesi için bu maçın çok büyük önemi var."

'PLANIMIZ HAZIR'

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’ın oyun anlayışını da net bir dille ifade etti: "Cesur oynuyoruz ve bu cesaretimizden ödün vermedik. Üç maça baktığımızda, çok fazla gol pozisyonu üreten, gol atan bir Galatasaray var. Son Bodo maçında pozisyon beklentisi açısından Şampiyonlar Ligi ortalamasının üstüne çıktık. Liverpool maçında 3-4 net pozisyon bulduk. Ajax son maçlarda top kayıpları yapıyor ama iyi ayaklara sahip bir takım. Onların zaaflarına göre planlarımız var. Kim oynarsa oynasın, biz kazanmaya çıkıyoruz. Hiçbir maça beraberlik için çıkmadık. Bu maçta da aynı şekilde oynayacağız."

