Okan Buruk'tan '5 Yıldızlı' Mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin kahvaltı organizasyonuna katıldı.

50 yaşındaki çalışıtırıcı sezonu zirvede bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

'HEDEF 5 YILDIZ, 25 ŞAMPİYONLUK'

Okan Buruk bu sezon başlangıcında takım ve taraftarları üzdüklerini belirtirken, transfer döneminin sona ermesiyle yükselişe geçeceklerini söyledi.

"Galatasaray'daki mutluluğu daha çok içimizde yaymamız gerekiyor. İnşallah transfer dönemi bittikten sonra biz de takım olarak tam kadro hazır olduktan sonra fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Ondan kuşkumuz yok. Hep 'Mayıslar bizim' diyoruz. Geçen sezon Konyaspor maçında şampiyonluğumuzu kazandıktan sonra şunu söylemiştim, 'Hedef 5. yıldız, hedef 25. şampiyonluk'.

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolda elimizden geleni yapacağız. Takım olarak daha güçlü olacağız, daha hazır olacağız, daha motive olacağız, daha konsantre olacağız. Bu sezon başlangıçta taraftarımızı üzdüğümüz anlar oldu. Bunları inşallah ortadan kaldıracağız.

'ASLOLAN GALATASARAY'

Gerçekten güçlü Galatasaray, oyun olarak güçlü, dışarıda güçlü ve rakiplerin tekrar korktuğu, rakiplerin saygı duyduğu Galatasaray'ı ortaya çıkaracağız. Galatasaray altyapısından yetişen bir oyuncu olarak, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak buradaki mutluluğu Florya'ya taşımaya çalışıyorum. Aslolan Galatasaray."