Okan Buruk için özel tören: Galatasaray, birlikteliğini yeniliyor

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk için bir imza töreni düzenliyor.

2022-23 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılarla Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyonluk elde etti.

Ayrıca Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, bu sezon Türkiye Süper Kupası'nı da kazandı.

Galatasaray'da geçirdiği iki yılda başarılı bir istatistik çizen Buruk, sözleşmesi uzatılarak ödüllendirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in de katılacağı Okan Buruk'un imza töreni, 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yapılacaktır" denildi.







Kaynak: Gerçek Gündem