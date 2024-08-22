Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunun ilk maçında İsviçre deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle döndü.



Tur şansını haftaya İstanbul'da oynanacak karşılaşmaya taşıyan sarı-kırmızılılarda, maçın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de Fernando Muslera'nın oyundan çıkmasının ardından yaşananlar oldu.



KEREM AKTÜRKOĞLU KAPTANLIKTAN ALINDI



İlk yarının sonunda yaşadığı sakatlığın ardından devre arasında formayı Günay Güvenç'e devreden deneyimli file bekçisi, kaptanlık pazubandını ise Mauro Icardi'ye bıraktı. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 2. kaptanlık görevine getirilen Kerem Aktürkoğlu'nun oyunda olmasına rağmen kaptanlık pazubandını almaması yeni bir tartışmaya neden olurken, 87. dakikada oyundan çıkan Mauro Icardi de kaptanlık pazubandını Kerem Aktürkoğlu'na vermedi.



Bu durumla birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık yetkilerinin alındığı ortaya çıkarken, Galatasaray'da bu kararın neden verildiği de gün yüzüne çıktı. İşte Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu'nun yetkilerini almasına neden olan olay...