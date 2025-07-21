Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi

Galatasaray'da kadro yapılandırma çalışmaları sürerken, teknik direktör Okan Buruk'un 6 ismin üzerini çizdiği belirtildi. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Okan Buruk Galatasaray
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Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi - Resim: 1

Süper Lig ekibi Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve lig için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, son olarak Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmıştı.

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Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi - Resim: 2

Sabah’ın aktardığına göre, sarı-kırmızılı ekipte takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlarken teknik direktör Okan Buruk’un 6 isimle devam etmek istemediği belirtildi.

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Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi - Resim: 3

Buruk’un kapıyı gösterdiği isimler arasında Victor Nelsson ilk sırada yer aldı. Nelsson’un satılması ya da yeniden kiralanması bekleniyor.

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Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi - Resim: 4

Galatasaray’ın 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Elias Jelert’in de bekleneni veremediği için takımdan gönderileceği öğrenildi.

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Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi - Resim: 5

Roma’dan 15 milyon euro bonservisle 2023 yılında transfer edilen Nicolo Zaniolo’ya da bir kez daha yol göründüğü belirtildi.

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Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi - Resim: 6

Frankowski'ye ise Fransa'dan talipler olduğu, istenen ücretin verilmesi halinde satılacağı belirtildi.

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Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi - Resim: 7

Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Kolombiyalı Cuesta'nın da takımdan gönderilecek isimler arasında olduğu öğrenildi.

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Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi - Resim: 8

İspanyol golcü Alvaro Morata’nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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