Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi
Galatasaray'da kadro yapılandırma çalışmaları sürerken, teknik direktör Okan Buruk'un 6 ismin üzerini çizdiği belirtildi. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekibi Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve lig için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, son olarak Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmıştı.
Sabah’ın aktardığına göre, sarı-kırmızılı ekipte takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlarken teknik direktör Okan Buruk’un 6 isimle devam etmek istemediği belirtildi.
Buruk’un kapıyı gösterdiği isimler arasında Victor Nelsson ilk sırada yer aldı. Nelsson’un satılması ya da yeniden kiralanması bekleniyor.
Galatasaray’ın 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Elias Jelert’in de bekleneni veremediği için takımdan gönderileceği öğrenildi.
Roma’dan 15 milyon euro bonservisle 2023 yılında transfer edilen Nicolo Zaniolo’ya da bir kez daha yol göründüğü belirtildi.
Frankowski'ye ise Fransa'dan talipler olduğu, istenen ücretin verilmesi halinde satılacağı belirtildi.
Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Kolombiyalı Cuesta'nın da takımdan gönderilecek isimler arasında olduğu öğrenildi.
İspanyol golcü Alvaro Morata’nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.