Boskovic'i Kıskandıracak Sözler... Novak Djokovic’ten Hande Baladın İtirafı: Dün Görüştüm ve…
Dünyada tenisin bir numarası Sırp raket Novak Djokovic, Filenin Sultanları ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Djokovic, ayrıca Hande Baladın ile ilgili bir itirafta bulundu.
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları Çeyrek Final maçında Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaştı. Sultanlar, rakibini setlerde 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi, Sırbistan-İtalya maçının kazananı olacak. Milliler, karşılaşmanın galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak.
Tenisin 1 numarası Novak Djokovic, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Çin maçından sonra dikkat çeken sözlerde bulundu. Türkiye’yi sevdiğini söyleyen Djokovic, dünyanın en iyi kadın voleybolcuları arasında yer alan hemşerisi Tijana Boskovic'i kıskandıracak bir Hande Baladın itirafında bulundu.