Norveçli Futbolcu İsrailli Takımın Teklifini Geri Çevirdi: 'Kanlı Paralarını İstemiyorum'

İsrail Premier Ligi'nde transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Maccabi Haifa kulübü, Norveç ekibi Rosenborg'a Ole Saeter'in bonservis bedeli için 10 milyon kron teklif etti. Saeter, İsrailli ekibin transfer teklifini geri çevirdiğini duyurdu.

'HESABIMA KANLI PARA GİRMESİNİ İSTEMİYORUM'

Saeter,, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle transfer teklifini geri çevirdiğini belirterek "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum" ifadesini kullandı.

İsrail kulübünün '500 milyon dolar teklif etse bile, o meblağı da kabul etmeyeceğini' dile getiren Saeter, "Paradan çok, değerler önemlidir. İnsan hakları ihlallerine karıştığı düşünülen bir ülkeden gelen teklifi haliyle kabul etmem" dedi.

Kaynak: AA