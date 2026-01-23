Noa Lang Resmen Galatasaray’da, İşte Maliyeti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, transferin mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Noa Noell Lang ve kulübü SSCN Napoli ile 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için, satın alma opsiyonu içeren ancak zorunlu olmayan geçici transfer konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Galatasaray, bu transfer kapsamında Napoli’ye net 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Hollandalı futbolcuya sezon sonuna kadar net 1 milyon 750 bin euro garanti ücret verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi