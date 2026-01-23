Noa Lang Resmen Galatasaray’da, İşte Maliyeti

Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Hollandalı yıldızın maliyeti de paylaşıldı.

Son Güncelleme:
Noa Lang Resmen Galatasaray’da, İşte Maliyeti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, transferin mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Noa Noell Lang ve kulübü SSCN Napoli ile 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için, satın alma opsiyonu içeren ancak zorunlu olmayan geçici transfer konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Galatasaray, bu transfer kapsamında Napoli’ye net 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Hollandalı futbolcuya sezon sonuna kadar net 1 milyon 750 bin euro garanti ücret verilecek.

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda EttiSebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda EttiSpor

Rafa Silva Resmen Beşiktaş'tan AyrıldıRafa Silva Resmen Beşiktaş'tan AyrıldıSpor

Aslan Durmuyor! 30 Milyon Euroluk Hamle Tamam, İkinci Yıldız SıradaAslan Durmuyor! 30 Milyon Euroluk Hamle Tamam, İkinci Yıldız SıradaSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Tranfer
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Rafa Silva Resmen Beşiktaş'tan Ayrıldı Rafa Silva Resmen Beşiktaş'tan Ayrıldı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda Etti Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda Etti
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Deprem... AFAD ve Kandilli'den Açıklama Geldi Sındırgı'da Deprem
Muhittin Böcek Yeniden Hastaneye Kaldırıldı Muhittin Böcek Yeniden Hastaneye Kaldırıldı
Seyhan Avşar'dan Emir Sarıgül'e Hodri Meydan Seyhan Avşar'dan Emir Sarıgül'e Hodri Meydan
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör Dahil 18 İsmin Test Sonucu Belli Oldu Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör Dahil 18 İsmin Test Sonucu Belli Oldu
O Marketlerde Zam Yapılmayacak: Ramazan Sonuna Kadar Fiyatlar Sabitlendi! İşte Marketler ve Fiyatlar O Marketlerde Zam Yapılmayacak: Ramazan Sonuna Kadar Fiyatlar Sabitlendi! İşte Marketler ve Fiyatlar