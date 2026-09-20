Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Osimhen Kararı: Milli Arada Forma Giyemeyecek

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Federasyonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Osimhen ile ilgili açıklama yayımladı.

OSİMHEN MİLLİ FORMAYI GİYEMEYECEK

Açıklamada, "Victor Osimhen, kas zorlanmasından dolayı iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya’nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor’un bir an önce iyileşmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINI YARIDA BIRAKMIŞTI

27 yaşındaki golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı İstanbul Başakşehir maçında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak 33. dakikada oyundan çıkmıştı.

Kaynak: AA