Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Osimhen Kararı: Milli Arada Forma Giyemeyecek

Nijerya Futbol Federasyonu, Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Osimhen Kararı: Milli Arada Forma Giyemeyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Federasyonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Osimhen ile ilgili açıklama yayımladı.

OSİMHEN MİLLİ FORMAYI GİYEMEYECEK

Açıklamada, "Victor Osimhen, kas zorlanmasından dolayı iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya’nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor’un bir an önce iyileşmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINI YARIDA BIRAKMIŞTI

27 yaşındaki golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı İstanbul Başakşehir maçında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak 33. dakikada oyundan çıkmıştı.

Osimhen'in Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu! Trabzonspor Maçında Oynayacak mı?Osimhen'in Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu! Trabzonspor Maçında Oynayacak mı?Spor

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray Osimhen
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'den beIN SPORTS'a Okan Buruk Resti: 'İlişkilerimizi Askıya Alırız' 'İlişkilerimizi Askıya Alırız'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İstanbullular Dikkat! FSM Köprüsü Ankara Yönü Ulaşıma Kapatıldı İstanbullular Dikkat, FSM Köprüsü Ulaşıma Kapatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den beIN SPORTS'a Okan Buruk Resti: 'İlişkilerimizi Askıya Alırız' 'İlişkilerimizi Askıya Alırız'
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Yeni Dalga Operasyon: 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı
Manisa'da Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Yaralılar Var Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Yaralılar Var
Boyun Kütletme İşleminin Ardından Fenalaşarak Hayatını Kaybetmişti! Berat Topay'ın Kritik Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Boyun Kütletme İşleminin Ardından Fenalaşarak Hayatını Kaybetmişti! Kritik Rapor Ortaya Çıktı
İstanbullular Dikkat! FSM Köprüsü Ankara Yönü Ulaşıma Kapatıldı İstanbullular Dikkat, FSM Köprüsü Ulaşıma Kapatıldı