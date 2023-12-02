Nihat Kahveci: 'Perşembe akşamından cuma sabahına kadar gol yedik'

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ile Fenerbahçe, önceki gün oynadıkları maçlarda büyük hüsrana uğramış ve farklı yenilgiler almışlardı. Nihat Kahveci, iki takımın rakiplerine farklı mağlup olmasına tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Nihat Kahveci: 'Perşembe akşamından cuma sabahına kadar gol yedik'

Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplam 11 gol yemesi üzerine adeta çıldırdı.

H Grubu beşinci hafta maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 6-1, D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise, Club Brugge'e 5-0 mağlup olarak Türkiye'ye kara gece yaşattı.

"2 GÜN BOYUNCA GOL YEDİK"

Nihat Kahveci katıldığı programda iki maç hakkında, "Çok yemek yediğinde zarar, bu kadar gol yediğinde yaşadığımız manevi zararı ben anlatamıyorum. Rezillik" diyerek kara geceyi anlattı.

Nihat Kahveci, 2 takımın Avrupa'da aldığı sonuçlara çok öfkelenirken, "20:45'te Beşiktaş maçı başladı. 20:50'de gol yemeye başladık. 01:00 cuma sabahına kadar gol yedik" dedi.

Son Güncelleme:
İrfan Can Kahveci, 6-1'lik yenilgi sonrası taraftarla tartışmıştı: Temsilcisi olayın iç yüzünü açıkladı İrfan Can Kahveci mağlubiyet sonrası taraftarla tartışmıştı
Bulgur pilavına 1 kepçe ekleyin lezzeti artıyor ve daha sağlıklı oluyor Bulgur pilavına 1 kepçe ekleyin lezzeti artıyor ve daha sağlıklı oluyor
Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a veda Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a veda
Almanya işçi alımı yapıyor! 778 bin kişiye yılda 50 bin euro maaşla iş fırsatı Almanya işçi alımı yapıyor! 778 bin kişiye yılda 50 bin euro maaşla iş fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım! En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!
Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım' Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım'
Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...' Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...'
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti! Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti!
Soylu'nun kadrolarını mı temizliyor? Ali Yerlikaya merak edilen soruyu yanıtladı! Soylu'nun kadrolarını mı temizliyor? Ali Yerlikaya merak edilen soruyu yanıtladı!