Neymar'dan Bomba Arda Güler Yorumu!

Brezilyalı yıldız Neymar, Real Madrid forması giyen Arda Güler için "Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.


Santos’ta futbol kariyerini sürdüren Brezilyalı dünya yıldızı Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç’ın YouTube kanalına konuk oldu. Programda Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Neymar, genç oyuncuya övgü dolu sözler söyledi.

ÖVGÜYE BOĞDU

33 yaşındaki futbolcu, Arda Güler’in oyun kalitesine dikkat çekerek, "Arda Güler harika bir oyuncu. Büyük bir kalitesi var. Bence şu anda dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN HANGİ TAKIMLARI BİLİYOR?

Neymar’a Türkiye’den hangi takımları bildiği de soruldu. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı tanıdığını belirtirken, Alex de Souza’ya olan hayranlığını dile getirdi. Neymar, Alex nedeniyle Fenerbahçe’yi yakından bildiğini söyledi.

