Nefesler Tutuldu: Fenerbahçe'nin Dev Maç İçin İlk 11'i Belli Oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında rövanş maçına çıkıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fenerabahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Duran.
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, In-Beom, Stejin, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: