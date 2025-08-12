Nefesler Tutuldu: Fenerbahçe'nin Dev Maç İçin İlk 11'i Belli Oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında rövanş maçına çıkıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Son Güncelleme:
Nefesler Tutuldu: Fenerbahçe'nin Dev Maç İçin İlk 11'i Belli Oldu
Fenerabahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Duran.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, In-Beom, Stejin, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.

Nefesler Tutuldu: Fenerbahçe'nin Dev Maç İçin İlk 11'i Belli Oldu - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
