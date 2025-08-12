Nefesler Tutuldu: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi İçin Sahada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerabahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.

1' Sarı-lacivertli ekibin kader maçında ilk düdük geldi.

13. dakikada orta sahanın solunda topu kapan Szymanski, pasını sağ taraftaki Duran’a aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Duran’ın sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada sağ tarafta topla buluşan Semedo, pasını ceza sahasındaki Duran’a aktardı. Duran’ın penaltı noktası yakınından vuruşunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında tekrar topu alan Duran’ın aynı noktadan vuruşunda kaleci Wellenreuther son anda sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Szymanski’nin ceza sahası içi sol çaprazından içeriye çevirdiği topu En-Nesyri tek vuruşla ağlara yolladı. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bir süre VAR’ı dinleyen hakem Kovacs kararını değiştirmedi ve gol geçersiz sayıldı.

41. dakikada ceza sahası dışının sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta In-Beom topu kale alanına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Watanabe’nin vuruşunda top yerden sekerek ağlara gitti. 0-1

44. dakikada sol taraftan Szymanski'nin kullandığı köşe atışında kale alanında iyi yükselen Brown’un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

45+2. dakikada orta sahadan ceza sahasına gönderilen uzun topu En-Nesyri kafayla Duran’a indirdi. Duran’ın kontrol ederek köşeye yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlara gitti. 2-1

İşte ilk 11'ler!

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Duran.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, In-Beom, Stejin, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.

