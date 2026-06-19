Nefes Kesen Finalde Şampiyon Fenerbahçe

Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı 77-75 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

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Nefes Kesen Finalde Şampiyon Fenerbahçe
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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve 2025-26 sezonunun şampiyonu oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iki takım da savunma ağırlıklı başladı. İlk periyotta topu iyi paylaşan ve dış atışlardan skor bulan Beşiktaş, çeyreği 20-16 önde tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci periyotta da üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 45-40 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI AMA...

Üçüncü çeyrekte farkı bir ara 11 sayıya kadar çıkaran Beşiktaş karşısında Fenerbahçe Beko oyuna ortak oldu. Sarı-lacivertliler, yakaladığı 9-0'lık seriyle farkı eritmesine rağmen son periyoda 60-56 geride girdi.

Final çeyreğinde de uzun süre üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, son dört dakikaya 71-65 önde girmeyi başardı. Ancak kritik bölümde Horton-Tucker ve Baldwin'in sayılarıyla oyunda kalan Fenerbahçe, son anlarda geri dönüşü tamamladı.

ZAFER SON SANİYELERDE GELDİ

Karşılaşmanın bitimine 4 saniye kala sahneye çıkan Tarık Biberovic, kaydettiği üç sayılık basketle takımını 77-75 öne geçirdi. Beşiktaş son hücumdan sonuç çıkaramayınca Fenerbahçe Beko parkeden galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler Basketbol Süper Ligi'nde 13. kez mutlu sona ulaşırken, üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu da kazanmış oldu. Fenerbahçe Beko böylece 2025-26 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi olmak üzere mücadele ettiği dört kulvardan üçünü kupayla tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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