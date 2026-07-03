NBA'de 'Tek Serbest Atış' Dönemi Başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Yaz Ligi organizasyonlarında "tek serbest atış kuralı"nın uygulanacağını duyurdu.

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NBA'de 'Tek Serbest Atış' Dönemi Başlıyor
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NBA'da Yaz Ligi boyuncu yeni bir uygulama devreye sokulacak.

'TEK SERBEST ATIŞ' DÖNEMİ

NBA, yaptığı açıklamada, "Oyunun hızını artırmak amacıyla tasarlanan bu kurala göre, normalde bir, iki veya üç serbest atışla sonuçlanan faullerde artık tek bir serbest atış hakkı tanınacak. Bu atış, yerini aldığı serbest atışların toplam puan değeri kadar sayılacak." ifadelerini kullandı.

7 YILDIR G LİGİ'NDE UYGULANIYOR

NBA, söz konusu kuralın G Ligi'nde 2019-20 sezonundan bu yana uygulandığını belirterek, serbest atış kazanan oyuncuların artık birden fazla yerine tek atış kullanacağını açıkladı.

UZATMALARDA VE MAÇIN SON İKİ DAKİKASINDA GEÇERLİ OLMAYACAK

Açıklamada, söz konusu kuralın maçın tamamında uygulanmayacağı belirtilirken, son çeyreğin son iki dakikası ile uzatma periyotlarının tamamında standart NBA serbest atış kurallarının uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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