NBA'de Sezonun En İyi 5'i Belli Oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'leri açıklandı .Sezonun en iyi 5 oyuncusu arasında Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Cade Cunningham, Luka Doncic ve Nikola Jokic yer aldı.

Son Güncelleme:
NBA'de Sezonun En İyi 5'i Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonunun en iyi 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

İKİ İSİM TAM OY ALDI

Oklahoma City Thunder'da son iki yılın en değerli oyuncusu (MVP) Shai Gilgeous-Alexander ile Denver Nuggets ile 3 kez MVP seçilen Nikola Jokic, birinci takım oylarının tamamını alarak 500 tam puanla sezonun en iyi 5'ine seçildi. San Antonio Spurs'ten Victor Wembanyama 498, Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic 482 ve Detroit Pistons'tan Cade Cunningham 414 puanla sezonun en iyi 5'ine giren diğer isimler oldu.

Bu arada 21 kezle rekoru elinde bulunduran Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, bu yıl sezonun en iyi 5'lerine giremedi.

EN İYİ 3 BEŞ

NBA'de sezonun en iyi 5'leri şu şekilde:

En iyi 5: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

En iyi ikinci 5: Jaylen Brown (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Kevin Durant (Houston Rockets), Jalen Brunson (New York Knicks)

En iyi üçüncü 5: Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jamal Murray (Denver Nuggets), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Jalen Duren (Detroit Pistons), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Kaynak: AA

Etiketler
NBA
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’nin Devler Ligi Rakipleri Netleşti Fenerbahçe’nin Devler Ligi Rakipleri Netleşti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Süper Lig'e Çıkan Son Takım Belli Oldu Süper Lig'e Çıkan Son Takım Belli Oldu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'nun Yol Haritası Ne Olacak? İşte 'Çelik Çekirdek' Planı Kılıçdaroğlu'nun Yol Haritası Ne Olacak? İşte 'Çelik Çekirdek' Planı
Karar Geri Çekildi: Bilgi Üniversitesi Eğitime Devam Edecek Bilgi Üniversitesi Eğitime Devam Edecek
Kemal Kılıçdaroğlu, Bayramın İkinci Günü Genel Merkez'e Gidecek Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e Gidecek
Özgür Özel’den Karşı Hamle: 'Bundan Sonrasını Planlayacağız' Özgür Özel’den Karşı Hamle
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Mutlak Butlan' Yorumu: Uygulanması Mümkün Değil MHP'li Feti Yıldız'dan 'Mutlak Butlan' Yorumu: Uygulanması Mümkün Değil