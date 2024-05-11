NBA'de Pacers ve Nuggets evlerinde kazandı

NBA'de konferans yarı finalleri oynanmaya devam ediyor. Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 117-90, Indiana Pacers ise New York Knicks'i 111-106 yenerek geride oldukları seride durumu 2-1 yaptı.

Son Güncelleme:
NBA'de Pacers ve Nuggets evlerinde kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 117-90, Indiana Pacers ise New York Knicks'i 111-106 yenerek geride oldukları seride durumu 2-1 yaptı.
NBA play-off'larına iki maçla devam edildi.

Nuggets, Nikola Jokic'in 24 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma, 3 blokla yıldızlaştığı Batı Konferansı yarı final serisinin üçüncü maçında Timberwolves'u 27 sayı farkla mağlup etti.

İlk iki maçı evinde kaybeden konuk takım Nuggets'ta Jamal Murray 24 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve Michael Porter Jr 21 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Karl-Anthony Towns'ın 14 sayı, 5 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

PACERS EVİNDE KAZANDI

Indiana Pacers, iki yenilgiyle başladığı Doğu Konferansı yarı final serisinin üçüncü maçında New York Knicks'i Tyrese Haliburton'ın 35 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performansıyla yendi.

Ev sahibi Pacers'ta Pascal Siakam 26 sayı, 7 ribaunt ve Myles Turner 21 sayı, 10 ribaunt üretti.

Knicks'te Donte DiVincenzo'nun 35 ve Jalen Brunson'ın 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Kaynak: AA

Etiketler
NBA
Son Güncelleme:
Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor
Fenerbahçe şampiyonluk yarışına tutunmak için sahaya çıkacak Fenerbahçe şampiyonluk yarışına tutunmak için sahaya çıkacak
İşte ihtimaller... Galatasaray şampiyonluğunu yarın ilan edebilir! Galatasaray şampiyonluğunu yarın ilan edebilir!
QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var
ÇOK OKUNANLAR
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar... Emekli maaş zammında masada 3 formül
Kars'ta patates yedi, ölümden döndü! Patates yedi, ölümden döndü!
Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın çıkışı sosyal medyanın gündeminde: Kadınların söz hakkının olmadığı yerde konuşmam Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu