NBA'da Geceye Damga Vuran Hareket, Ortalık Karıştı

NBA’de sabaha karşı oynanan Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets maçında ortalık karıştı.

Denver Nuggets oyuncusu Christian Braun’un Minnesota Timberwolves oyuncusu Rudy Gobert'in üzerinden vurduğu smaç ve sonrasında yaptığı sevinç gösteresi, iki oyuncu arasındaki tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Diğer oyuncuların araya girmesiyle gerginlik büyümezken, yaşanan olay sonrası oyunculara teknik faul verildi.

Oynana maçı ise Minnesota, 119 – 116’lık skorla kazanmayı başardı.

Denver’da Aaron Gordon 31 sayı ile en skorer oyuncu olurken, Minnesota’da ise Anthony Edwards 29 sayılık performansıyla takımının galibiyetine önemli bir rol oynadı.

Rudy Gobert ise 17 sayı 14 ribaund ile maçı tamamlarken, gecenin hareketini yapan Christian Braun 14 sayı ve 7 ribaund ile takımına önemli bir katkı verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem