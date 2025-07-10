NBA Patentli ABD'li Basketbolcuya 100 Ay Hapis Cezası

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Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon Merkezefendi Belediyesi Basket forması giyen, NBA geçmişine sahip Amerikalı oyuncu Ben McLemore, ABD’de hakkında açılan cinsel saldırı davasında suçlu bulunarak 100 ay (yaklaşık 8 yıl) hapis cezasına çarptırıldı.

32 yaşındaki skorer guard, 2023-2024 sezonunda Denizli temsilcisinin ligde kalmasında önemli rol oynamıştı. Ancak McLemore’un adı, 3 Ekim 2021 tarihinde ABD’de katıldığı bir partide 21 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Oregon eyaletinde, Clackamas County’de görülen davada jüri, sporcuyu birinci derece tecavüz ve cinsel istismar suçlarından suçlu buldu. Suç işlendiği dönemde NBA ekiplerinden Portland Trail Blazers’ta forma giyen McLemore, daha önce reddettiği dört suçlamanın üçünü daha sonra kabul etti. NBA kariyerinde Memphis Grizzlies, Houston Rockets ve Los Angeles Lakers gibi takımlarda da forma giymişti.

Kaynak: DHA