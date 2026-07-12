Namağlup Finale Gelmişlerdi: Filenin Genç Sultanları Avrupa İkincisi Oldu

18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Şampiyona boyunca tüm maçlarını kazanan milliler, ilk yenilgilerini finalde aldı.

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Namağlup Finale Gelmişlerdi: Filenin Genç Sultanları Avrupa İkincisi Oldu
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18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalyayla tamamladı.

Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan final karşılaşmasında İtalya'yla karşılaşan milliler, rakibine 25-20, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Turnuva boyunca çıktığı tüm maçları kazanan ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk yenilgisini finalde aldı ve Avrupa ikincisi oldu.

GENÇLİK BAKANINDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla milli takımı tebrik etti. Bakan Bak, genç sporcuların şampiyona boyunca ortaya koyduğu mücadele, azim ve takım ruhunun Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut verdiğini belirterek, başarıda emeği geçen sporculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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A Milli Kadın Voleybol Takımı
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