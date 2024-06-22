Mustafa Sarıgül, Almanya'da market raflarını tokatladı: 'Olur mu böyle şey ya'

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan’ın ardından bugün Portekiz’le karşı karşıya gelecek.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de karşılaşmayı izlemek için Almanya'ya gitti.

Burada bir markete giren Sarıgül, gittiği markette Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden tulum peynirinin olmamasına sinirlenerek "Ya kardeşim nasıl sinirlenmeyeyim şu kadar peynir var Almanya'da ama içlerinde Erzincan Tulumu yok. Olur mu böyle bir şey ya?" diyerek, market raflarını tokatladı.

O görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.