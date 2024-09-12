Mustafa Denizli'nin Yeni Adresi Belli Oldu

Türkiye'de 3 büyük takım ile şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör Mustafa Denizli, televizyon ekranlarına geri dönüyor.



Yayın hayatına yeni başlayan HT Spor kanalı ile anlaşmaya varan Denizli, yeni sezonda futbol yorumları ile ekranlarda olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile seyircilere merhaba diyen HT Spor, ilerleyen günlerde birçok yeni isimle daha anlaşmaya varılacağını duyurdu.





