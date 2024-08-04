Muhteşem Final

Bayraklı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği U-12 Cup Futbol Turnuvası, görkemli bir finalle sona erdi. 3 hafta boyunca 40 takımın yarıştığı etkinlikte şampiyonluğu Aliağa Ağaspor futbol kulübü kazandı. Başkan İrfan Önal, "Geleceğin başarılı sporcuları, dostluk ve centilmenlik içinde yarışarak önemli deneyimler kazandı. İnanıyorum ki; Türk futboluna önemli katkılar sağlayacaklar. Biz her zaman üzerimize düşeni yaparak desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Sportif alandaki başarılarıyla dikkat çeken Bayraklı Belediyesi'nin yaklaşık 10 yıldır düzenleyerek geleneksel hale getirdiği U-12 Cup Futbol Turnuvası nefes kesen müsabakalara sahne oldu. 40 takımdan 700 futbolcunun 3 hafta boyunca ter döktüğü turnuvada şampiyon Aliağa Ağaspor oldu. Doğançay futbol sahasındaki final müsabakaları da çekişmeli geçti. Geleceğin başarılı sporcuları turnuva sonunda birbirlerini alkışladı. Final maçları sonucunda Çamdibi Spor ikinciliği, Altıngenç üçüncülüğü ve Yol Spor da dördüncülüğü elde etti. İl Hakem Kurulu tarafından tayin edilen hakemlerin yönettiği karşılaşmalar izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Turnuvanın finaline Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın yanı sıra İzmir Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hasan Aral, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Efkan Muhtar, Bayraklı Amatör Spor Kulüpler Derneği Başkanı Cüneyt Çelik, meclis üyesi Erkan Arslan, Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Levent Öztürk ve vatandaşlar katıldı. ​

"Sporun ve sporcunun yanında olacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Geleceğin başarılı sporcuları dostluk ve centilmenlik içinde kıyasıya maçlar gerçekleştirdi. Turnuvaya katılan sporcularımız edindikleri tecrübelerle gelecekte Türk futboluna büyük hizmetler verecek. Spor, sadece sağlıklı yaşamın formülü değil, yetişen nesillerimizin kötü alışkanlıklar yerine enerjilerini daha doğru alanlarda değerlendirdiği bir gelişim aracıdır. Bayraklı Belediyesi olarak, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için her zaman üzerimize düşeni yapacağız. Bayraklı'dan milli takımlar düzeyinde futbolcuların çıkmasını temenni ediyor, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları kutluyor, spor hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA