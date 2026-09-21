Muhammed Salah’a İngiltere’de Ceza Şoku! 6 Ay Araç Kullanamayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor’un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah, bu kez saha dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. Mısırlı yıldızın kullandığı elektrikli Rolls-Royce Spectre, Mart 2026’da İngiltere’nin Cheshire bölgesindeki Wilmslow’da mobil hız kamerasına yakalandı. Ancak Salah, o sırada aracın direksiyonunda bulunan kişinin kim olduğunu polise bildirmedi.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİNİ BİLDİRMEDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcuya, 4 milyon sterlin değerindeki malikanesine iki ayrı mahkeme çağrısı gönderildi. Salah’ın bu çağrılara yanıt vermediği belirtildi. Salah, geçen ay Warrington Cheshire Sulh Mahkemesi’nde görülen davada, Single Justice Procedure kapsamında sürücünün kimliğini bildirmeme suçundan gıyabında hüküm giydi. Öte yandan, 30 mil/saat hız sınırının aşılmasıyla ilgili suçlama ise geri çekildi.

6 AY ARAÇ KULLANMA YASAĞI

Mahkeme, Muhammed Salah hakkında 6 ay süreyle araç kullanma yasağı kararı verdi. Futbolcuya ayrıca 660 sterlin para cezası uygulandı. Salah’ın 120 sterlin mahkeme masrafı ve 264 sterlin mağdur ek ücreti ödemesine de hükmedildi. Böylece Salah’ın ödemesi gereken toplam tutar bin 44 sterlin oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi