Muhammed Salah Transferi İptal mi Olacak? Serdar Adalı'dan Taraftarı Üzecek Açıklama

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Beşiktaş'ın Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah için yürüttüğü transfer görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı.

SALAH TRANSFERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI

Siyah-beyazlıların 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istediği Salah'ın transferine ilişkin Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Adalı, Mısırlı futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardıklarını ancak transferin henüz tamamlanmadığını söyledi.

'MENAJERLER RAKAMLARI DEĞİŞTİRDİ'

Transferin bittiğine yönelik haberlerin ardından Salah'ın menajerinin daha önce üzerinde anlaşmaya varılan mali şartları değiştirmek istediğini belirten Adalı, şunları söyledi:

"Salah transferiyle ilgili henüz bitmiş bir şey yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler.

'ÖNCELİĞİMİZ BEŞİKTAŞ'IN MENFAATLERİ'

Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun."

Kaynak: Haber Merkezi