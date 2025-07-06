Muhammed Enes Erciyes 38 FK’ya İmzayı Attı

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Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezonlarda başarılı performans sergileyen Muhammed Enes Doğan ile transfer anlaşması yaptı. Oyuncu, kulübün resmi açıklamasına göre hem kulübe hem de kendisine hayırlı olsun denilerek imzayı attı.

Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü; dış transferde Muhammed Enes Doğan ile anlaştı. 25 yaşındaki sol kanatta ve stoper mevkiinde oynayan Muhammed Enes Doğan imzayı attı.

Mavi siyahlı kulüpte yapılan açıklamada; "Kulübümüz, son 2 sezonda play-off oynama başarısı gösteren Muhammed Enes Doğan ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Kaynak: İHA