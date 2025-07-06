Muhammed Enes, Erciyes 38 FK ile İmzayı Attı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Muhammed Enes Doğan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Muhammed Enes, Erciyes 38 FK ile İmzayı Attı
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Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü; dış transferde Muhammed Enes Doğan ile anlaşma imzaladı.

25 yaşındaki sol kanatta ve stoper mevkiinde oynayan Muhammed Enes Doğan imzayı attı. Mavi siyahlı kulüpte yapılan açıklamada; "Kulübümüz, son 2 sezonda play-off oynama başarısı gösteren Muhammed Enes Doğan ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

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