Mourinho'nun 'Koridor' İsyanı: '200 Kişi...'

Süper Lig’in 17’inci haftasında Fenerbahçe Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak adeta ‘soğuk bir duş’ aldı. Kanarya, ligde oynadığı son 16 maçın 5’inde puan kaybı yaşamış oldu.

Maçın devre arasında Fenerbahçeli ve Eyüpsporlu futbolcular arasında soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında, koridorlarda yaşananlara da değindi. Deneyimli teknik adam, "Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde görmediğim şeyleri burada gördüm. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi" ifadelerini kullandı.

Mourinho, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Devre arası koridorda olanlardan sonra hakem için maç karmaşıklaştı. Yabancı hakem olsa, devre arası tünelde olanlardan sonra maça çıkmazdı, herkesi evine gönderirdi. Devre arası koridorda bir isyan, bir devrim varmış gibi 200 kişi vardı. Tartışma vardı, kavga vardı. O atmosferi bilirsiniz, baskıyı bilirsiniz. Polisler iyiydi, sakinlerdi, işlerini iyi bir şekilde yaptılar" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi