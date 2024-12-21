Mourinho'nun 'Koridor' İsyanı: '200 Kişi...'

Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada, 1-1'lik beraberlikle 2 puan bırakması soğuk duş etkisi yarattı. Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem olsa, devre arası tünelde olanlardan sonra maça çıkmazdı" dedi.

Son Güncelleme:
Mourinho'nun 'Koridor' İsyanı: '200 Kişi...'

Süper Lig’in 17’inci haftasında Fenerbahçe Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak adeta ‘soğuk bir duş’ aldı. Kanarya, ligde oynadığı son 16 maçın 5’inde puan kaybı yaşamış oldu.

Maçın devre arasında Fenerbahçeli ve Eyüpsporlu futbolcular arasında soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında, koridorlarda yaşananlara da değindi. Deneyimli teknik adam, "Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde görmediğim şeyleri burada gördüm. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi" ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun 'Koridor' İsyanı: '200 Kişi...' - Resim : 1

Mourinho, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Devre arası koridorda olanlardan sonra hakem için maç karmaşıklaştı. Yabancı hakem olsa, devre arası tünelde olanlardan sonra maça çıkmazdı, herkesi evine gönderirdi. Devre arası koridorda bir isyan, bir devrim varmış gibi 200 kişi vardı. Tartışma vardı, kavga vardı. O atmosferi bilirsiniz, baskıyı bilirsiniz. Polisler iyiydi, sakinlerdi, işlerini iyi bir şekilde yaptılar" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor
Galatasaray'dan Kötü Haber! Genç Oyuncu Sakatlandı Galatasaray'dan Kötü Haber
Zorlu Mücadelede Kazanan Çıkmadı! Fenerbahçe Zirve Yarışında Eyüpspor Engeline Takıldı Fenerbahçe'ye Zirve Yarışında Eyüpspor Çelmesi
Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz! Bu Şekilde Yüzünüze Sürdüğünüzde Faydalarına İnanamayacaksınız Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz