Mourinho’dan Sürpriz Rafa Silva Kararı

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Premier Lig’in 19. haftasında Estrela ile oynayacakları maç öncesi Rafa Silva hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’tan transfer edilen ve yaklaşık üç aydır resmi maçlara çıkmayan Rafa Silva’nın durumu merak edilirken, Mourinho yıldız oyuncunun yarın sahada olacağını açıkladı.

BTV’ye konuşan Mourinho, Rafa Silva’nın Benfica için önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Benfica’da oynamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Hücum hattında bize her pozisyonda katkı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV Spor