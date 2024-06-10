Mourinho'dan Ryan Kent kararı

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, "The Special One" olarak tanınan dünyanın en iyi antrenörleri arasında gösterilen Jose Mourinho ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını Ali Koç'un kazanmasıyla, transfer hamleleri ve takımdan gönderilecek isimler netleşmeye başladı.

Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Jose Mourinho, tüm oyuncuların performansını ilk antrenmanda görmek istiyor. Mourinho'nun Görmeden "Gönderin" dediği tek isimin ise Ryan Kent olduğu aktarıldı.

Mourinho'nun Kent ile ilgili "Kiralık gitmeyi kabul etmeyip sezon boyunca kenarda oturan oyuncu benimle çalışamaz" dediği belirtildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

2023-2024 sezonunda İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Kent, teknik direktör İsmail Kartal'ın pek şans vermediği bir isimdi.

Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan ve toplam 736 dakika sahada kalan Kent, 1 gol ve 1 asist kaydedebildi.

Kaynak: Gerçek Gündem