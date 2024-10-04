Mourinho'dan Gazetecilere Tepki! 'Türkiye'ye İşimi Öğrenmeye Geldim Sanırım'

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 4 puana yükseldi. Yönetime ve oyuncu performanslarına dönük eleştirilerin olduğu Fenerbahçe'nin bir süredir medyada ve taraftar arasında tartışılan bir diğer ismi de tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho. Portekizli hoca, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Maçın ikinci yarısında oyunu iyi yönettiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Sorulan sorulara bakınca bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye gelmişim gibi düşünüyorum. Üst tura çıkmak için kaç puan gerekiyor bilmiyorum. Bu turnuvada ben adım adım düşünüyorum. 8 maçlık kura zor bir kura çünkü normalde evinizde daha çok puan almayı beklersiniz ama biz evimizde Manchester United, Athletic Club ve Lyon'la oynayacağız" diye konuştu.

'İKİ NET FIRSATIN BİRİNİ ATABİLSEYDİK İYİ OLURDU'

Maçın zor geçtiğini ifade eden Mourinho, bazı fırsatlar kaçırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer 0-0'ken bulduğumuz iki net fırsatın birini atabilseydik farklı olabilirdi. Dün aslında bu pozisyonlara çalıştık, bu beni mutlu etti. 1-0'dan sonra bizden daha hızlı, daha farklı bir takıma karşı oynadık. Geri düştüğünüz zaman bu tarz takımlara karşı geçişlerde risk yaşarsınız. Kaliteleri var, doğru dozda pragmatizmleri var. Hocaları felsefeci değil, iyi bir teknik direktör. Kontratakları, savunmayı biliyorlar. Devre arasında oyuncularıma 2'yi yemememiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda topu daha iyi tutabildik ve çevirebildik. 1-0'ken Seba'nın bir pozisyonu vardı atabileceği."

Kaynak: AA