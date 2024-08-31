Mourinho'dan Amrabat Transferiyle İlgili Çok Konuşulacak Sözler: 'Bana Bilgi Vermediler'

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bizler, Türk olmayanlar da saygıyla kutluyoruz.

'İKİNCİ YARININ BAŞI HOŞUMA GİTMEDİ'

Galibiyeti hak ettik. İkinci yarının ilk 15 dakikası hoşuma gitmedi. İlk yarıdaki baskıyı sürdüremeyeceğimizi biliyordum. Topu tutmayı seven bir takıma karşı bu düşüşü yaşarsanız onlara hayatta kalma şansı veriyorsunuz ama ikinci golü atınca maçı bitirdik.

'BANA BİLGİ VERMEDİLER'

Amrabat konusuna gelince... Başkanımız, direktörümüz nasıl biri olduğumu biliyor. Maçtan önce bana transferle ilgili bilgi vermediler çünkü tamamen maça konsantre durumdaydım. Şimdi bana bilgi verecekler.

'BUGÜN SAHADA İYİ BİR HAKEM VARDI'

Bir önceki maçımız hakem kararları açısından kritik bir maçtı. Keyifle söylüyorum ki bugün sahada iyi bir hakem vardı. Genç bir hakem, ikinci sezonu sanırım. Sahada çok iyi bir hakem vardı. Gereken yerlerde sarı kartları gösterdi. İletişimi çok iyiydi.

'TÜRKİYE'DE SADECE GALATASARAY KART GÖRMÜYOR'

"Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olmasını istiyorum. Uzun sezonlarda sakatlıklar, kart cezaları oluyor. “Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor."