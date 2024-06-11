Mourinho, Ryan Kent'ten sonra Miguel Crespo için de kararını verdi

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Miguel Crespo'yu antrenmanda görmek istediği belirtildi. Mourinho’nun isteği doğrultusunda Miguel Crespo’nun takımda kalabileceği öngörülüyor.

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Mourinho, Ryan Kent'ten sonra Miguel Crespo için de kararını verdi

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, "The Special One" olarak tanınan dünyanın en iyi antrenörleri arasında gösterilen Jose Mourinho ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını Ali Koç'un kazanmasıyla, transfer hamleleri ve takımdan gönderilecek isimler netleşmeye başladı.

Ahmet Selim Kul, dün Mourinho’nun Ryan Kent’i kadroda düşünmediğini iletmişti.

Mourinho’nun Miguel Crespo için de kararını verdiği öğrenildi.

2023-2024 sezonunun devre arasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo’nun takımda kalabileceği öne sürüldü.

TRT Spor’un aktardığına göre, Crespo Fenerbahçe’nin sezon öncesi hazırlıklarında yer alacak.

Portekizli çalıştırıcının, Crespo'yu antrenmanlarda görmek istediği vurgulandı.

Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar süren Crespo’nun geleceğinin ilerleyen zamanlarda netlik kazanacağı ifade edildi.

MİGUEL CRESPO’NUN KARNESİ

Fenerbahçe ile 56 maça çıkan Crespo, 4 kez fileleri havalandırdı.

Vallecano ile ise toplamda 15 maça çıkan Portekizli orta saha, gol ya da asist katkısı yapmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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