Mourinho Real Madrid Yolunda, Anlaşmada Kapıda

BBC’nin haberine göre Jose Mourinho, 13 yıl aradan sonra Real Madrid’e yeniden teknik direktör olarak dönmeye hazırlanıyor. Görüşmelerin son aşamaya geldiği, Portekizli teknik adamın kulüp tarafından bu görev için değerlendirilen tek aday olduğu belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 63 yaşındaki Mourinho, şu anda Benfica’nın başında bulunuyor. Eylül 2025’te göreve gelen deneyimli teknik adamın sözleşmesinde, sezonun bitmesinin ardından belirli bir bedelle ayrılmasına imkan tanıyan bir madde yer alıyor.

REAL MADRİD'DE KAOS

Real Madrid, sezon beklentilerin gerisinde kaldı. Xabi Alonso’nun ardından görevi devralan Alvaro Arbeloa yönetimindeki ekip, La Liga’da Barcelona’nın gerisinde kalırken Şampiyonlar Ligi’ne de çeyrek finalde veda etti.

MOURİNHO'NUN KARNESİ

Mourinho, Real Madrid’i daha önce 2010-2013 yılları arasında çalıştırmış ve bu süreçte La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferleri yaşamıştı. Ardından Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi kulüplerde görev alan tecrübeli teknik adam, son büyük başarısını 2022’de Roma'yla UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu kazanarak elde etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi