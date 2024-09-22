Mourinho Mağlubiyetin Sebebini Açıkladı! 'Aptalca Olacak Ama...'

Dün akşam Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 13.5 dakika süren basın toplantısında salona 2 kez geldi ama toplantının bitmediğini görünce stadyumu terk etti. Stadyumdan çıkış görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Mourinho'nun elinde taşıdığı büyük torba da merak konusu oldu.

'BİZDEN DAHA ÇOK GOL ATTIKLARI İÇİN KAZANDILAR'

Tecrübeli teknik adam, takımıyla çıktığı ilk derbi maçının ardından beIN Sports'a şu açıklamaları yaptı:

"Çok aptalca bir cevap olarak gözükecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Ne kadar çok pozisyon üretmiş olmamızın hiçbir önemi yok. Rakibimizin bizden daha üstün olduğunu düşünmüyorum ama 3 puanı aldıkları için tebrik ediyorum. Amrabat, çok iyi bir ikinci yarı geçirdi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı bizler için. Aynı şekilde İrfan ve En-Nesyri de ellerinden geleni yaptılar. En-Nesyri inanılmaz şanslar yakaladı buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz."

Kaynak: beIN Sports