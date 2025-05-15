Mourinho İstedi, Fenerbahçe Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı: Herkesten Gizleniyor

Süper Lig’de şampiyonluk şansını büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için kollar sıvandı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun 4 bölge için takviye istediği belirtilirken, adı sır gibi saklanan bir oyuncuyla anlaşma dahi sağlandığı iddia edildi.