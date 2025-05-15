Mourinho İstedi, Fenerbahçe Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı: Herkesten Gizleniyor

Şampiyonluk hayallerinin üzerine bir kez daha soğuk bir su içen Fenerbahçe'de gelecek yılın kadro yapılanması için çalışmalar başladı. Mourinho'nun yönetimden 4 bölgeye takviye istediği kaydedildi. Sürpriz bir isimle anlaşma aşamasına dahi gelindiği kaydedildi.

Kaynak: Hürriyet

Fenerbahçe Ali Koç Jose Mourinho transfer Süper Lig
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Mourinho İstedi, Fenerbahçe Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı: Herkesten Gizleniyor - Resim: 1

Süper Lig’de şampiyonluk şansını büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için kollar sıvandı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun 4 bölge için takviye istediği belirtilirken, adı sır gibi saklanan bir oyuncuyla anlaşma dahi sağlandığı iddia edildi.

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Mourinho İstedi, Fenerbahçe Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı: Herkesten Gizleniyor - Resim: 2

Teknik ekip ve yönetim arasındaki görüşmelerde takımın hızını artırma konusunda fikir birliğine varılırken, bu bağlamda Mourinho’dan Fenerbahçe yönetimine 4 talep geldi.

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Mourinho İstedi, Fenerbahçe Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı: Herkesten Gizleniyor - Resim: 3

Hürriyet’te yer alan habere göre, Portekizli hocanın kaleci, orta saha, sol kanat ve forvet bölgelerine transfer istediği belirtildi.

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Mourinho İstedi, Fenerbahçe Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı: Herkesten Gizleniyor - Resim: 4

Fenerbahçe’de kalevi Dominik Livakovic ile yolların ayrılması düşünülürken, forvet hattına da neşter vurulacak.

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Mourinho İstedi, Fenerbahçe Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı: Herkesten Gizleniyor - Resim: 5

Edin Dzeko ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, En-Nesyri’ye de uygun teklif gelmesi durumunda kapının gösterileceği kaydedildi.

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Mourinho İstedi, Fenerbahçe Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı: Herkesten Gizleniyor - Resim: 6

Cenk Tosun da yine takımdan ayrılmasının beklendiği oyuncular arasında yer aldı.

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Mourinho İstedi, Fenerbahçe Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı: Herkesten Gizleniyor - Resim: 7

Sol kanatta büyük umutlarla transfer edilen Saint-Maximin’in de takımdan gönderileceği kaydedilirken, yönetimin Osimhen etkisi yapacak bir isim için kolları sıvadığı kaydedildi.

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Mourinho İstedi, Fenerbahçe Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı: Herkesten Gizleniyor - Resim: 8

Fenerbahçe’nin sol kanat için adı sır gibi saklanan bir isimle anlaşma sağlandığı ve sezon biter bitmez imzaların atılacağı iddia edildi

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