Mourinho İstedi, Fenerbahçe Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı: Herkesten Gizleniyor
Şampiyonluk hayallerinin üzerine bir kez daha soğuk bir su içen Fenerbahçe'de gelecek yılın kadro yapılanması için çalışmalar başladı. Mourinho'nun yönetimden 4 bölgeye takviye istediği kaydedildi. Sürpriz bir isimle anlaşma aşamasına dahi gelindiği kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet
Süper Lig’de şampiyonluk şansını büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için kollar sıvandı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun 4 bölge için takviye istediği belirtilirken, adı sır gibi saklanan bir oyuncuyla anlaşma dahi sağlandığı iddia edildi.
Teknik ekip ve yönetim arasındaki görüşmelerde takımın hızını artırma konusunda fikir birliğine varılırken, bu bağlamda Mourinho’dan Fenerbahçe yönetimine 4 talep geldi.
Hürriyet’te yer alan habere göre, Portekizli hocanın kaleci, orta saha, sol kanat ve forvet bölgelerine transfer istediği belirtildi.
Fenerbahçe’de kalevi Dominik Livakovic ile yolların ayrılması düşünülürken, forvet hattına da neşter vurulacak.
Edin Dzeko ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, En-Nesyri’ye de uygun teklif gelmesi durumunda kapının gösterileceği kaydedildi.
Cenk Tosun da yine takımdan ayrılmasının beklendiği oyuncular arasında yer aldı.
Sol kanatta büyük umutlarla transfer edilen Saint-Maximin’in de takımdan gönderileceği kaydedilirken, yönetimin Osimhen etkisi yapacak bir isim için kolları sıvadığı kaydedildi.
Fenerbahçe’nin sol kanat için adı sır gibi saklanan bir isimle anlaşma sağlandığı ve sezon biter bitmez imzaların atılacağı iddia edildi