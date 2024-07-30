Mourinho Fred'in Son Durumunu Açıkladı: Lille Maçında Oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı. İlk maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe, bu maçı da 2-1 kazanarak tur atladı. Fenerbahçe 3. eleme turunda Lille ile eşleşti.

Maçın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho; "Bu dönemde her şey önemli. Bütün oyuncular ilk günden itibaren bizimle birlikte olsa mükemmel senaryo olurdu ama oyuncuların yarısıyla bile tam çalışamadık. Dün basın toplantısında hayatta kalmalıyız demiştim. İnsanlar belki İsviçre Ligi'nin üst seviye olmadığını düşünüyor ama öyle değil. Çalışmak için çok zamanımız var. Burası Şampiyonlar Ligi seviyesi. Sakindik ve hayatta kalmayı başardık. 1-1'den sonra maç bizim elimize geçti." sözlerini sarfetti.

ÇİFT FORVET YORUMU

Mourinho açıklamasının devamında; "Ben dar ve seviyesi yüksek bir kadro istiyorum. Şampiyonluk ve Avrupa'da mücadele etmek istiyorsan iyi kadroya ihtiyaç var. Bizim çözümlere ihtiyacımız var. Forvet pozisyonunda da 3 tane üst düzey seçeneğimiz var. Modern futbolda farklı sistemlere ihtiyacınız var. Çift forvet oynadığımız zamanlar da mümkün olabilir. Maç içinde bile değişiklikler yapmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

LILLE SÖZLERİ

Mourinho rakipleri hakkında; " Şu anda yorumum yok. Zor olacağını biliyoruz. Yarından itibaren yüzme havuzunda biraz güneş havası aldıktan sonra Lille üzerine çalışmaya başlayacağım." dedi.

FRED, LILLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Mourinho maça devam edemeyen oyuncuları hakkında; "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak." açıklamasında bulundu.