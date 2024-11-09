Mourinho Çıldırdı! Fenerbahçe Tesislerinde Tansiyon Yükseldi... Futbolculara Sert Uyarı, Özellikle O İsim...

AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe kaynıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, tesislerde futbolcularla toplantı yaptı.

Özellikle Saint Maximin'in performansından hiç memnun olmadığı öğrenilen Mourinho, tüm oyuncuların içinde en sert uyarıyı Maximin'e yaptı.

Takımın toparlanması için böyle bir konuşma yaptığını söyleyen Jose Mourinho'nun gergin ve sinirli olduğu aktarıldı. Oyuncularına sert şekilde konuşan Mourinho, Sivasspor karşısında bambaşka bir takım görmek istediğini aktardı.

Kaynak: Mynet