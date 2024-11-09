Mourinho Çıldırdı! Fenerbahçe Tesislerinde Tansiyon Yükseldi... Futbolculara Sert Uyarı, Özellikle O İsim...

Sarı-lacivert ekibin tecrübeli hocası Mourinho, AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası takımı tesislerde topladı. Sert konuştuğu öğrenilen Mourinho, en büyük uyarıyı ise Maximin'e yaptı.

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Mourinho Çıldırdı! Fenerbahçe Tesislerinde Tansiyon Yükseldi... Futbolculara Sert Uyarı, Özellikle O İsim...

AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe kaynıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, tesislerde futbolcularla toplantı yaptı.

Mourinho Çıldırdı! Fenerbahçe Tesislerinde Tansiyon Yükseldi... Futbolculara Sert Uyarı, Özellikle O İsim... - Resim : 1

Özellikle Saint Maximin'in performansından hiç memnun olmadığı öğrenilen Mourinho, tüm oyuncuların içinde en sert uyarıyı Maximin'e yaptı.

Mourinho Çıldırdı! Fenerbahçe Tesislerinde Tansiyon Yükseldi... Futbolculara Sert Uyarı, Özellikle O İsim... - Resim : 2

Takımın toparlanması için böyle bir konuşma yaptığını söyleyen Jose Mourinho'nun gergin ve sinirli olduğu aktarıldı. Oyuncularına sert şekilde konuşan Mourinho, Sivasspor karşısında bambaşka bir takım görmek istediğini aktardı.

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Kaynak: Mynet

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