Mourinho Ayrılığı Sonrası Fenerbahçe'den ‘Acil’ Kodlu Zirve!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yönetim, gün içerisinde "acil" gündemle toplantı kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktör arayışına hız verirken, potansiyel adaylar masaya yatırılacak. Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel'in de teknik direktörlük için değerlendirilen isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan bu ayrılık sonrası gözler, takımın başına geçecek yeni isme çevrildi.

'ACİL' KODUYLA TOPALNIYORLAR

Yönetim kurulu, teknik direktör konusunu görüşmek üzere bugün saat 17.00’de Chobani Stadı'nda "acil" gündemiyle toplanma kararı aldı. Bu toplantının ardından yeni teknik direktörün belirlenmesi bekleniyor.

'VOLKAN DEMİREL' İSMİ MASADA

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe’nin unutulmaz kalecilerinden ve eski çalıştırıcısı Volkan Demirel’in, teknik direktör adayları arasında yer aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe
